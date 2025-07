Calciomercato Milan, tre strade per Thiaw: ha fatto sapere al Como che ...

Calciomercato Milan, resta viva la pista Como per quanto riguarda Malick Thiaw. Per il centrale tedesco si aprono tre strade: le ultime

Malick Thiaw, secondo Gazzetta.it, avrebbe fatto sapere a Milan e Como che una sua risposta possa arrivare a breve. Come ricorda la rosea, infatti, i due club avrebbero raggiunto un accordo per un'affare di calciomercato che porterebbe nelle casse del Diavolo circa 25 milioni di euro. Per il tedesco, invece, pronto un contratto da 4 milioni a stagione. Al momento il Como ci starebbe ancora provando, ma resterebbero dei dubbi nella testa di Thiaw.