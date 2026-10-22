Emergenza difesa: il Milan studia le soluzioni per il reparto sul mercato. Tre nomi 'caldi'

Il Milan si prepara alle prossime campagne acquisti: già a gennaio i rossoneri potrebbero pensare a degli acquisti importanti per rinforzare ogni reparto. La difesa potrebbe essere la priorità visto l'infortunio subito da Matteo Gabbia contro il Sassuolo. Quali nomi si sono fatti fino a questo momento e quali sono le possibilità di vederli in rossonero e i possibili costi?

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I profili di Leny Yoro e Raphaël Le Guen nel mirino del Milan

Il primo nome resta sempre quello di Gonçalo Inácio , classe 2001 dello Sporting che è stato vicinissimo ai rossoneri alla fine della campagna estiva 2026. Persarebbe il difensore regista che manca in questo momento: il portoghese può gestire il possesso e sa ripartire benissimo palla al piede. Potrebbe costare sui 40 milioni di euro e resta sempre tra i nomi più caldi per il reparto rossonero.Altro nome più volte accostato al Milan e già allenato daè quello di, difensore francese del Manchester United. Anche il classe 2005 ha le qualità richieste dall'allenatore portoghese per la sua difesa: non sta giocando moltissimo con i red devils e potrebbe lasciare lo United già a gennaio. Prezzo? Il sitolo valuta circa 45 milioni di euro. L'investimento potrebbe essere simile a quello di Gonçalo Inácio, ma va capita la possibile concorrenza e la volontà del club.

L'ultimo nome è quello di Raphaël Le Guen, difensore francese del Brest. Classe 2006, può essere il colpo per il presente e per il futuro del reparto, ma andranno capite alcune cose: le possibili richieste del club francese (il sito transfermarkt.it lo valuta circa 15 milioni di euro, ma potrebbero volerci molti più soldi) e la salute del calciatore. Le Guen il 24 settembre scorso ha subito una frattura al perone e servirà del tempo per tornare in piena forma.

Vedremo quali saranno le soluzioni sul mercato del Milan per la difesa, per gennaio e per la prossima estate.