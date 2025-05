Già parecchio tempo fa il Milan aveva seguito da vicino Junior Firpo per la fascia sinistra, ma sembra che questo nome possa tornare di moda in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Come noto, infatti, non è detto che Theo Hernandez rimanga in rossonero, soprattutto dopo la stagione appena conclusasi. Negli ultimi giorni sono emersi gli interessi della Juventus e dell'Arabia Saudita, che potrebbero rappresentare buone destinazioni per il terzino francese. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Matteo Moretto, nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' che ha in collaborazione con Fabrizio Romano.