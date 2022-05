Calciomercato Milan – Il Torino pensa a Gabbia per sostituire Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan starebbe pensando a Matteo Gabbia per sostituire il partente Gleison Bremer

Il futuro di Matteo Gabbia potrebbe essere lontano dal Milan . Nonostante abbia rinnovato solamente pochi mesi fa fino al 2026 con i rossoneri, il difensore classe '99 potrebbe cambiare maglia ma non campionato.

Come riporta 'torinogranata.it', la squadra allenata da Ivan Juric perderà, con ogni probabilità, Gleison Bremer . Il club granata, per rimpiazzare il difensore brasiliano, starebbe pensando proprio a Matteo Gabbia .

Non è il solo nome presente nella lista dirigenza granata. Il Torino, infatti, avrebbe puntato gli occhi anche su Koray Gunter, difensore del Verona che lo stesso Juric conosce molto bene in quanto lo ha allenato durante la sua esperienza nell'Hellas. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>