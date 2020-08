Calciomercato Milan – Tonali, prima il rinnovo con il Brescia: il motivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Novità su Sandro Tonali. L’arrivo del centrocampista al Milan non è più in discussione, ma prima di poter ufficializare l’acquisto il calciatore dovrà firmare il rinnovo di contratto con il Brescia.

Il motivo? Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Tonali ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Brescia e Cellino si vuole cautelare nel caso in cui il Milan decidesse di non riscattare il centrocampista. Se questo avvenisse, infatti, Tonali tornerebbe a Brescia con un solo anno di contratto, cosa che ovviamente il presidente dei lombardi vuole evitare tra un anno.

