Calciomercato Milan – Tonali, oggi la firma del contratto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: oggi Sandro Tonali dovrebbe firmare il contratto con il club rossonero. E' attesa l'ufficialità

Oramai non ci sono più dubbi. Sandro Tonali proseguirà la sua avventura con il Milan. Il centrocampista, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, firmerà quest'oggi il contratto con il club rossonero. Ricordiamo che Tonali, pur di continuare a vestire la maglia del Milan, ha accettato una decurtazione del proprio stipendio. L'ex Brescia, infatti, da 1,6 milioni di euro netti a stagione è passato a 1,2. Il tutto verrà compensato con dei bonus personali e di squadra. Tonali con ogni probabilità domani sarà presente a Milanello per l'inizio della stagione. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.