Calciomercato Milan – Kessie, si va verso il super rinnovo: le cifre | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: i rossoneri vogliono accontentare Kessie. Presto un nuovo vertice tra le parti. Il punto

Nelle ultime ore sono state fatte riflessioni importanti tra la proprietà del Milan e i vertici del club. Si è deciso sostanzialmente di alzare l'offerta a Kessie , in modo da tale da accontentare il giocatore e il suo entourage. Ricordiamo che l'ivoriano ha un contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio da 2,2 milioni di euro netti. Con l'addio di Calhanoglu le cose sono cambiate, e la volontà del Milan e di far firmare a Kessie un contratto di tre anni.

Da segnalare anche le parole dell'agente, George Atangana, alla Gazzetta dello Sport: "Ci vuole un colpo di Stato per mandare via il Presidente dal Milan". C'è da dire che il club non ha gradito che Franck non abbia condiviso per tempo con i suoi dirigenti la scelta di rispondere alla chiamata per l’Olimpiade e dunque i rapporti non sono certi perfetti. In ogni caso la volontà comune è quella di continuare insieme. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo vertice tra Milan e Kessie in modo da trovare l'intesa definitiva.