Calciomercato Milan – Sabitzer, interesse concreto. Le novità | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer obiettivo concreto per il club rossonero. Ecco come stanno le cose

Il Milan è molto interessato a Marcel Sabitzer. Il trequartista andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e non dovrebbe prolungare con il Lipsia. Per questo motivo la sua valutazione di mercato non dovrebbe andare oltre i 20 milioni di euro. Occasione importante per un giocatore molto interessante che si è messo in luce anche gli Europei con la maglia dell'Austria.