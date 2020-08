Calciomercato Milan – Tonali, il diktat di Elliott: prenderlo a tutti i costi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ormai non ci sono dubbi, Sandro Tonali è il grande obiettivo del Milan per il centrocampo. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, l’offerta rossonera è strutturata sulla base di un prestito oneroso di 10 milioni di euro, con diritto di riscatto a 25. Al giocatore è stato promesso un contratto importante di 2,5 milioni netti a stagione. Una proposta importante sia per il Brescia che per Tonali, con il fondo Elliott che vuole a tutti i costi il classe 2000, e ha avvisato Paolo Maldini e Frederic Massara di alzare anche l’offerta qualora ce ne fosse bisogno.

TONALI E IL RETROSCENA SUL MANCHESTER UNITED >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>