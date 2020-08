Calciomercato Milan – Tonali, retroscena Manchester United: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo l’esitazione dell’Inter, il Milan si è buttato a capofitto su Sandro Tonali. Un’inserimento confermato anche ieri sera dal presidente del Brescia Massimo Cellino. I rossoneri prenderebbero il giocatore fin da subito, mentre l’Inter sembra avere altre priorità al momento. Attenzione, però, al retroscena rivelato dal ‘Sun’, che scrive di un’offerta del Manchester United di 31 milioni di sterline per il classe 2000. Il tabloid inglese aggiunge poi che il futuro di Tonali continuerà in Italia, con le maglie di Inter o, più probabilmente Milan. Uscita a vuoto dei Red Devils, dunque, il giovane centrocampista resterà in Serie A.

