Calciomercato Milan – AS: Brahim Diaz arriverà in prestito secco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come vi stiamo raccontando da ormai diverse settimane, il Milan ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz, che dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.

Rimangono dei dubbi per quanto concerne la formula del trasferimento. I media spagnoli, in particolare il giornale AS, scrivono che Brahim Diaz arriverà al Milan dal Real Madrid in prestito secco, e dunque non sarà previsto nel contratto un diritto di riscatto e un contro riscatto. Staremo a vedere.

MA QUALI SONO LE SUE CARATTERISTICHE? >>>