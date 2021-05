Calciomercato Milan – Tomori, riscatto con la certezza della Champions

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori sarà riscattato dal Diavolo a conferma della partecipazione in Champions ottenuta

Andare in Champions, infatti, per il Milan significherebbe avere maggiori introiti e, di conseguenza, più margini di manovra anche in sede di calciomercato. Tomori, per il Milan, è una priorità: il ragazzo si è integrato benissimo, è molto felice della sua esperienza italiana e l'intera dirigenza del club di Via Aldo Rossi è convinta di riscattarlo.