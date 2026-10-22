Intreccio Tomori-Juventus, l'annuncio della Gazzetta: la mossa di gennaio si lega a Bremer

Un'alternativa della difesa è in scadenza e una rivale di Serie A si muove subito per bloccarlo. L'effetto domino internazionale che stravolge i piani del club
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Ci si avvicina a grandi passi verso un mercato invernale che potrebbe essere cruciale per il Milan. Non solo i possibili colpi in entrata, i rossoneri potrebbero essere molto attivi anche in uscita. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la Juventus continuerebbe a monitorare Fikayo Tomori, vecchio pallino della dirigenza sin dai tempi dello scudetto col Milan e in scadenza con i rossoneri a giugno. Il difensore inglese potrebbe diventare un’occasione low cost in inverno e a zero in estate.
Questo perché il difensore bianconero Gleison Bremer potrebbe anche essere ceduto con il Bayer Leverkusen che avrebbe mosso passi importanti, tanto da guadagnare la pole position per gennaio con un primo sondaggio incoraggiante. Tomori potrebbe essere il suo sostituto.
L'impatto a bilancio e le condizioni del Milan per la cessioneRicordiamo che il difensore inglese è tra i più pagati al Milan, visto che guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e quindi il Diavolo potrebbe risparmiare comunque una cifra importante negli ultimi mesi del suo contratto.
Ci sono però delle circostanze da valutare con attenzione:
- La coperta corta in difesa: Tomori in questo momento è il primo cambio di Gila e dei centrali di difesa e il Milan non può permettersi di venderlo a gennaio senza l'arrivo di almeno un altro difensore importante, che possa anche giocare titolare.
- Il rischio di perderlo a zero: Difficilmente i rossoneri potrebbero guadagnare una cifra alta dalla sua cessione, visto che l'inglese potrà giocare con chi vuole la prossima stagione liberandosi a zero dai rossoneri al termine del contratto in essere.
Il fattore campo: la duttilità di Tomori nello scacchiere di AmorimSi dovranno quindi incastrare molti pezzi del puzzle: in questo momento Amorim cambia tra difesa a tre e difesa a quattro e Tomori è l'unico che può far rifiatare Gila anche come terzino di destra adattato, tanto che questa sera dovrebbe giocare titolare contro il Bournemouth. Molto dipenderà anche dalla possibile offerta della Juventus.
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