Calciomercato Milan – Thuram, che richieste! L’affare rischia di sfumare

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento al Milan da parte di Marcus Thuram. L'attaccante francese, come ben si sa, non ha rinnovato il contratto con il Borussia Monchengladbach, club a cui sarà legato fino al 30 giugno 2023. Considerato che può trasferirsi altrove a parametro zero, questa rappresenterebbe una grande opportunità di mercato per i grandi club europei.