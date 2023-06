Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Newcastle pensa a Tonali”

Per il 'Daily Mail', all'interno della società, un nome tirato in ballo come eventuale acquisto è stato quello di Sandro Tonali , centrocampista del Milan , legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2027 . Descritto come un incrocio tra Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso , Tonali - secondo le fonti britanniche - si sposerebbe alla perfezione in mezzo al campo con il brasiliano Bruno Guimarães .

Per il Milan, però, il numero 8 e, probabilmente, futuro capitano della squadra, è incedibile. Sebbene il Newcastle non abbia ancora presentato un'offerta per lui (e non è detto nemmeno che lo faccia), il club di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di privarsi del suo simbolo di milanismo. Chelsea, soldi e un giocatore per Maignan >>>