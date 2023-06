Calciomercato Milan – Chelsea, per Maignan soldi e un giocatore? Le news

Il Chelsea è una di quelle società con una potenza di spesa diversa dagli altri. Per il quotidiano torinese, se i 'Blues' dovessero bussare alla porta di Giorgio Furlani, CEO rossonero, con una proposta molto alta, nell'ordine degli 80 milioni di euro in contanti oppure un'offerta di soldi più una contropartita tecnica, per il Diavolo sarebbe difficile non ascoltarla.

Potrebbe partire per 80 milioni. Oppure soldi più una contropartita — Anche perché il Milan, ormai da tempo, ha avviato i colloqui per rinnovare il contratto di Maignan fino al 30 giugno 2028 ma, per ora, non è ancora entrato nei dettagli o, comunque, nella fase 'bollente' dei negoziati. Ci sarà modo e tempo per farlo, ora il Milan è concentrato sul mercato in entrata.

Chi potrebbe finire al Milan come contropartita tecnica nell'ambito di un'eventuale operazione di calciomercato per Maignan? Uno tra Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 e tra Christian Pulisic, esterno offensivo classe 1998. Milan, un vice Bennacer di qualità per Pioli >>>