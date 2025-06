Calciomercato Milan, Thiaw verso il Bayer Leverkusen. A patto che ...

Motivo per cui, in presenza di un'offerta all'altezza, il Milan sarebbe pronto a cedere Thiaw: il giocatore sarebbe disposto a tornare in Germania. In più, il valore iniziale d’acquisto (8,8 milioni di euro, come recita il documento di bilancio) è comunque raddoppiato se non triplicato. Xhaka vale il 'taglio' di Thiaw? Per il Milan, oggi, sembrerebbe di sì.