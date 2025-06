Calciomercato Milan, per Xhaka c’è l’offerta per chiudere: le cifre

Calciomercato Milan, ecco la proposta al Bayer per Xhaka! — Il Milan vuole Xhaka in questo calciomercato estivo perché pensa che abbia qualità, leadership ed esperienza giuste per rinforzare il centrocampo rossonero. Ex Basilea, Borussia Mönchengladbach e Arsenal, Xhaka è diventato campione della Bundesliga nella stagione 2023-2024 con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Riferimento assoluto del centrocampo delle 'Aspirine', a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2028. Legame lungo e solido, ma in apparenza perché Xhaka - come evidenziato dal quotidiano sportivo nazionale - gradirebbe molto la destinazione Milan. Che su di lui vuole, sì, investire, ma non più di 10 milioni di euro perché, per via dell'età, è un giocatore difficilmente rivendibile in futuro.

Il Bayer Leverkusen, ad ogni modo, sembra orientato a riflettere su una proposta che difficilmente gli ricapiterà in futuro. Il Milan, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', ne fa anche una questione di principio, di strategia aziendale: da quando è americano il club tende a puntare su profili più giovani, talenti che possano valorizzarsi in rossonero e costituire un solido patrimonio tecnico.

Lo svizzero è un Over 30 di cui questo Milan ha bisogno — Per filosofia, il Milan in genere non va sui giocatori Over 30, fatto salvo per gli arrivi di Simon Kjær, Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud, tra il 2020 e il 2021, quando alla squadra servivano guide sicure indispensabili per lo spogliatoio. Oggi le condizioni sembrano richiederlo: dopo una stagione negativa, il gruppo ha bisogno di un tipo di giocatore così e Xhaka lo è.

Senza dimenticare che, per caratteristiche tecniche e tattiche, sarebbe l'elemento perfetto per il Milan di Allegri: interdizione, quantità, gestione della palla e molto altro ancora. Tare si è mosso personalmente per sbloccare l'affare, il Bayer Leverkusen chiede di più. Ma c'è la possibilità di arrivare ad un accordo.