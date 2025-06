Calciomercato Milan, Thiaw e Morata al Como? La situazione attuale

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla duplice trattativa che potrebbe portare il difensore Malick Thiaw e l'attaccante Álvaro Morata dal Milan al Como in questa sessione estiva di calciomercato. Per Thiaw, c'è già un accordo tra i rossoneri e i lariani per il trasferimento a titolo definitivo del centrale tedesco, classe 2001, alla corte di Cesc Fàbregas per 25 milioni di euro. Non c'è ancora, però, il sì del giocatore ex Schalke 04 all'operazione.