Calciomercato Milan – Theo Hernandez, Psg pronto a triplicargli l’ingaggio

CALCIOMERCATO MILAN – Continua il corteggiamento del Psg per Theo Hernandez. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, Leonardo non ha intenzione di mollare il terzino francese ed è disposto a triplicare l’ingaggio che percepisce attualmente al Milan. L’ex Real Madrid guadagna 1,5 milioni di euro, il Psg arriverebbe a 5 milioni bonus compresi. Una cifra che potrebbe ingolosire Theo, ma il Milan non ha nessuna intenzione di farlo partire e fa muro sul prezzo del cartellino.

La società di Via Aldo Rossi valuta il suo numero 19 più di 50 milioni di euro, cifra che fa intendere che non c’è nessuna voglia di intavolare una trattativa. Non ci sono dubbi: il Milan vuole ripartire dai suoi gioielli, Theo è uno di questi.

