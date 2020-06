Theo Hernandez: “Sono carico e pronto per finire questa stagione”

MILAN NEWS – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di ‘Radio 105‘, rispondendo alle domande che Max Brigante gli poneva. Ecco le parole di Theo Hernandez.

Hai un genere musicale preferito? “Mi piace molto il Reggaeton”.

Da piccolo avevi un cantante preferito? “No, non avevo un cantante che preferivo rispetto ad altri. Adesso invece, mi piacciono molto Ozuna, Anuel e Marc Anthony perché quando li ascolto, mi rilasso e sono felice”.

Quale canzone metti prima di una partita per caricarti? “Non ho una canzone in particolare. Ho una lista di canzoni nel mio telefono e scelgo sempre fra quelle”.

C’è invece una canzone che ti ricorda l’Italia? “Si, è ‘Sarà perché ti amo’. Anche in casa la ascolto molto”.

Chi dei tuoi compagni di squadra, ne sa di più di musica? “Io ne so molto, ma anche Hakan Calhanoglu ne sa. Lui mette sempre musica inglese. Poi c’è Samu Castillejo che ascolta musica stile Flamengo. Ma in generale, tutti mettono la musica che più gli piace”.

Tu andavi ai concerti quando si poteva? “Si, sono stato a molti concerti fra cui quelli di Anuel, Daddy Yankee, Ozuna e Alejandro Sanz. Mi piace molto andare ai concerti”.

Fra questi concerti, quale è stato il tuo preferito? “Quello di Alejandro Sanz a Madrid. È stato un concerto fantastico, ero con mia madre e con un mio amico”.

A che concerto invece vorresti andare che non sei mai andato? “Ho visto il concerto che c’è stato per la finale del Super Bowl con Jennifer Lopez e Shakira. Li sarebbe bello andarci, ma è impossibile. Mi piacerebbe anche andare a sentire Drake o Travis Scott. Penso che a breve si potrà tornare alla normalità, perciò potrò andare ai concerti che mi piacciono”.

Hai visto Travis Scott nel concerto sul gioco Fortnite? “Si si l’ho visto perché gioco sempre a Fortnite, anche se non è uguale come vedere un concerto dal vivo”.

Una canzone del momento che ti piace di più? “Tusa di Karol G e Nicky Minaj. La ascolto molto anche in casa”.

Qualche cantante italiano che ti piace e che ascolti c’è? “No, non ne ho. So che ci sono tantissimi ottimi cantanti qui in Italia, ma non li seguo”.

Hai mai pensato di fare musica o hai solo pensato a giocare a calcio? “In casa faccio il DJ, ma è difficile. Mi riesce meglio fare il calciatore, fare il DJ è difficile”.

Qual è il tuo DJ preferito? “David Guetta è il mio preferito”.

Quando eri a casa da solo, ti allenavi con la musica o senza musica? “Sempre con la musica mi allenavo. Ora sono felice di poter riprendere a giocare e finire la stagione. La prossima stagione però, deve andare meglio di questa”.

