Calciomercato Milan, Theo Hernandez: pista aperta per il futuro

Manca sempre meno alla fine della stagione e all'inizio del calciomercato estivo . Il Milan lavora per il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma dovrà pensare anche ai movimenti da fare nella rosa rossonera. Tra rinnovi, cessioni e possibili acquisti, la dirigenza dovrà sciogliere molti dubbi in vista del futuro. Gazzetta.it parla di alcuni casi specifici in casa Milan con le percentuali di un possibili addio durante la prossima sessione di calciomercato. Ecco la situazione di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez: il finale dipende da...

Anche Theo Hernandez c'è un contratto in scadenza tra un anno, ma il legame con Milano e il Milan resterebbe molto forte. Non sarebbe semplice un rinnovo: ci sono stati discorsi avanzati, ma di recente non ci sarebbero contatti. La porta resterebbe comunque aperta. Il finale potrebbe dipendere dal nuovo direttore sportivo e dell'eventuale offerta di un top club nella prossima sessione di calciomercato. Secondo la rosea le possibilità di addio di Theo Hernandez sono al 50%.