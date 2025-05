Calciomercato Milan, Theo Hernandez: l'agente in attesa. E il Real ...

Secondo 'Il Corriere dello Sport', Theo Hernandez non ci sarà oggi per la sfida tra Roma e Milan. Il motivo? Fisico, ma secondo il quotidiano, Conceicao non avrebbe gradito l'atteggiamento del francese durante la finale di Coppa Italia. Dal punto di vista contrattuale Theo scadrà nel 2026 e del rinnovo non ci sarebbe traccia. Il suo agente farebbe sapere che sono settimane che non riceve telefonate dalla dirigenza e aspetterebbe ancora l’incontro giusto per prolungare.