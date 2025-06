Ci sarebbe già la proposta dell'Al Hilal, che lo vorrebbe entro il 10 giugno per fargli giocare il Mondiale per club: pronto un triennale da 18 milioni netti a stagione. Per il Milan l’offerta sarebbe intorno ai 20. Il trasferimento a Riad non convincerebbe fino in fondo il calciatore che non parrebbe orientato a firmare in tempi brevi. Il giocatore sarebbe in attesa di una big europea. Il Milan, chiude la rosea, potrebbe volere circa 30 milioni di euro per lasciare partire Theo Hernandez.