Theo Hernández all'Al-Hilal? Moretto e Romano in coro: 'C'è fiducia'

Il Diavolo ha la necessità di vendere ora Theo per evitare che il numero 19, che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026, si liberi a parametro zero tra qualche mese. E gli arabi, dietro precisa richiesta del nuovo allenatore Simone Inzaghi, spingono forte.

Gli arabi puntano a chiudere il tutto in un paio di giorni al massimo — Non si sono fermati ai primi 'no' di Theo Hernández, arrivati prima del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Hanno tenuto caldi e vivi i contatti e ora ci stanno riprovando seriamente. Secondo i giornalisti sportivi Matteo Moretto e Fabrizio Romano anche con ottime chance di riuscita.

"L’Al-Hilal in questo momento è davvero fiducioso di chiudere per Theo Hernández. I contatti avuti in serata sono stati ulteriormente positivi e adesso il club arabo conta di arrivare alle firme a breve per evitare sorprese", ha scritto Moretto, esperto italiano di calciomercato su 'ESPN', in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"L'Al Hilal è fiducioso di ottenere il via libera di Theo Hernández dopo i contatti positivi a tarda notte! Il club saudita vuole concludere l'acquisto entro le prossime 24/48 ore per evitare nuove sorprese", gli ha fatto eco Romano, il quale, ha anche aggiunto una possibile deadline per la svolta - in positivo - della trattativa tra le parti.