Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Pulisic, offerta del Lione”

Christian Pulisic , classe 1998 , è come noto un obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione di trattative. I rossoneri puntano molto sul fantasista statunitense, il cui contratto con il Chelsea scadrà tra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2024 .

Calciomercato Milan: sfuma l'acquisto di Pulisic?

In virtù di questo, il Milan - secondo le ultime indiscrezioni - avrebbe presentato una prima proposta verbale ai 'Blues' per l'acquisizione del cartellino di Pulisic: 14 milioni di euro. Un'offerta, però, ritenuta bassa dalla società londinese, che ha appena venduto allo stesso Milan il centrocampista Ruben Loftus-Cheek per 20 milioni di euro bonus inclusi.