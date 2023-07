Calciomercato Milan – Affare in vista con la Juventus? Le ultime news

La sessione estiva di calciomercato è iniziata soltanto lo scorso sabato ma il Milan ha già ufficializzato due acquisti. Presi, infatti, il portiere Marco Sportiello, che era svincolato dopo l'ultima esperienza all'Atalanta e il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, pagato 20 milioni di euro bonus inclusi al Chelsea. E il lavoro di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non è certo finito qui. Si prevede che il Diavolo farà almeno altri 5-6 acquisti. Si preannuncia un'estate torrida e spettacolare per i colori rossoneri.