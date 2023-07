Calciomercato Milan – Arriva la prima offerta rossonera per Pulisic

Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Milan avrebbe presentato al Chelsea la prima offerta per Christian Pulisic

Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Milan avrebbe presentato al Chelsea la prima offerta per Christian Pulisic . I rossoneri, dunque, iniziano a fare sul serio e avrebbero formulato una prima offerta verbale alla squadra londinese: si tratterebbe di 14 milioni di euro .

Nonostante il Chelsea continui a valutare il cartellino di Pulisic ben più di quanto offerto dal Milan, la trattativa sembrerebbe essere destinata a continuare. La distanza tra domanda e offerta rimane un ostacolo importante, ma le due società sarebbero convinte di riuscire a trovare un accordo che possa soddisfare tutti. D'altra parte, la volontà del nazionale statunitense è quella di lasciare Londra e il contratto in scadenza a gennaio 2024 costringe i Blues a cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, previsto un incontro per Morata >>>