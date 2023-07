Calciomercato Milan – Previsto in settimana un incontro per Morata

Secondo quanto riportato da Daniele Longo , sul proprio profilo Twitter, il Milan avrebbe fissato un incontro in settimana con gli intermediari di Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo, ex Juventus tra le altre, rimane uno dei nomi più concreti per rinforzare il reparto offensivo rossonero.

Per le sue caratteristiche, Morata risulterebbe essere l'opzione migliore per l'alternanza con Olivier Giroud. Ma non solo, poiché anche a livello economico la trattativa per l'attaccante spagnolo risulterebbe essere quella con meno problemi. Nel contratto con l'Atletico Madrid, infatti, vi sarebbe una clausola rescissoria, valida solo per il mese di luglio, di circa 20 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Mercato Milan - Ancora viva la pista Frattesi >>>