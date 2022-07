Calciomercato Milan – Thauvin vicino al rinnovo con il Marsiglia | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Florian Thauvin, da tempo accostato al Milan, sembra essere vicino a rinnovare con il Marsiglia

Stando a quanto riportato da "L'Equipe", Florian Thauvin pare essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Marsiglia. L'attaccante campione del mondo, da tempo accostato al Milan, sembrava doversi trasferire ai rossoneri al termine di questa stagione liberandosi a parametro zero. Nelle ultime settimane anche alcune squadre del campionato spagnolo avevano messo gli occhi sull'ex Newcastle, ma l'intenzione del calciatore sembrava essere quella di trasferirsi alla corte di Pioli. Evidentemente non è così. Dunque Maldini e Massara dovranno trovare, molto probabilmente, un nome nuovo su cui puntare per rinforzare l'attacco. Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Sampdoria.