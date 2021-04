Calciomercato Milan – Thauvin apre a Maldini. Le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta delo Sport, si riapre la pista Thauvin

Salvatore Cantone

Mancano nove partite al termine della stagione, ma il Milan inizia a pensare ovviamente anche al calciomercato. Maldini e Massara, come spesso hanno detto, sono pronti a cogliere eventualità di mercato. Tra queste c'è sicuramente quella di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia a giugno. Secondo La Gazzetta delo Sport, in edicola questa mattina, ci sono novità importanti.

Thauvin, insieme al suo entourage, ha cambiato strategia con il Milan. Nei discorsi delle scorse settimane, infatti, il giocatore aveva chiesto un ingaggio da 4 milioni di euro, ma le cose sono cambiate. Anche in seguito alle voci sull'interesse del Milan per Josip Ilicic, la richiesta si è abbassata, così come le commissioni per gli agenti. La trattativa dunque si è riaperta, visto che il club rossonero non era intenzionato ad accontentare le richieste del francese. Al momento siamo ancora in una fase interlocutoria: decisiva sarà la qualificazione alla prossima Champions League.

C'è anche da dire che l'Olympique Marsiglia vorrebbe trattenerlo a tutti i costi. Ne ha parlato anche il tecnico Jorge Sampaoli: "Per me è uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Quando lo vedo giocare, mi dico che ci piacerebbe molto continuare con lui in futuro. Ma, come ho detto per Milik, ci sono molti parametri extra-sportivi che vanno oltre la semplice volontà dell’allenatore". L'ingaggio imposto dalla società francese è di 3 milioni di euro.

Al momento, però, le possibilità che Thauvin rimanga al Marsiglia sono minime. La squadra difficilmente si qualificherà in Europa League la prossima stagione, e dunque il classe 1993 vorrebbe provare una nuova esperienza. La fumata bianca tra Milan e Thauvin potrebbe dunque arrivare a breve, proprio a fronte delle richieste abbassate da parte dell'entourage del calciatore. Attenzione anche a Josip Ilicic, che rimane sempre nel mirino di Maldini, ma Florian sembra aver effettuato il sorpasso. Non solo Thauvin. Il Milan pensa alla partita contro il Parma. Ecco la probabile formazione rossonera