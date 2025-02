Nelle ultime ore è emerso un retroscena piuttosto interessante in merito al possibile arrivo al Milan di Lucas Gourna-Douath. Come spesso accade, infatti, nei giorni successivi alla chiusura di una qualsiasi sessione di calciomercato, spuntano fuori notizie relative a colpi che potevano essere, ma non sono stati o ad affondi in extremis che non si sono poi concretizzati. Uno di questi riguarda proprio i rossoneri e il centrocampista che alla fine ha deciso di abbracciare il progetto tecnico della Roma. A rivelarlo è stato il 'Corriere dello Sport', nella sua edizione in edicola questa mattina.