Calciomercato Milan – Tempo di rinnovi: tocca anche a Kjaer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer, colonna della difesa rossonera, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022

Nel calciomercato estivo il Milan dovrà cercare di blindare Simon Kjaer , il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà soltanto tra un anno, il 30 giugno 2022 . Così come farà con Davide Calabria e Franck Kessié , dunque, il Milan cercherà di prolungare l'accordo con il difensore centrale danese. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Un giocatore che, in totale, è costato appena 3,5 milioni di euro e che ha un ingaggio piuttosto contenuto, 1,2 milioni di euro. Quando si dice massima resa con minima spesa. Il Diavolo conta molto su Kjaer, per il presente e per il futuro, anche perché, dopo Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, è il rossonero con il maggior numero di presenze in Champions League.