Dal Belgio: “Offerta Inter per Taremi. Atteso il rilancio del Milan”

"L'Inter va su Mehdi Taremi! I nerazzurri offriranno 23 milioni di euro al Porto - ha esordito Tavolieri nel post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter' -. Il Milan ha promesso all'entourage del giocatore che presto presenterà un'altra offerta ". Ma non è tutto.

"Come ho già scritto il 17 luglio, esiste già un accordo verbale, a titolo personale, tra il Milan e il giocatore per un contratto quadriennale - ha specificato Tavolieri -. Qualsiasi proposta inferiore ai 30 milioni di euro sarà respinta dal Porto. Aspettiamo e vediamo. Inizia la battaglia di Milano". Con Taremi che, a quanto pare, avrebbe un'intesa e una predilezione per il Diavolo.