Calciomercato Milan – De Ketelaere-Atalanta, oggi giornata chiave

Charles De Ketelaere, fantasista belga classe 2001, lascerà il Milan per l'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo una brutta, prima annata in Italia con la maglia rossonera (40 partite in tutte le competizioni disputate, solo un assist all'attivo e nessuna rete) l'ex Bruges, pagato 35,5 milioni di euro dal Diavolo dodici mesi fa, cercherà il rilancio a Bergamo.