Calciomercato Milan – Tatarusanu, sarà lui il vice-Donnarumma: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Milan ha chiuso l’acquisto di Ciprian Tatarusanu dal Lione. L’ex Fiorentina arriverà in rossonero, a titolo definitivo, per fare il vice di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rumeno, che firmerà un contratto triennale, può arrivare in serata, al massimo domani mattina, per sostenere le visite mediche di rito. Ricerca finita dunque, il Milan ha trovato il suo secondo portiere.

