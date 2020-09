Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, incontro a fine mese

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola, una delle questioni più difficile da affrontare sarà il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. La sua situazione contrattuale è ormai nota a tutti e non c’è tantissimo tempo per strappare il sì al giocatore. Attenzione alta per Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno deciso di rimandare il discorso verso la fine del mercato, quando tutti i tasselli della rosa saranno nella loro naturale collocazione. Ci sarà da trattare con Mino Raiola, sempre un osso duro quando si tratta di discutere dei suoi assistiti.

Il programma del Milan prevede una serie di incontri con il procuratore italo-olandese verso la fine di settembre, così da poter trovare l’accordo in tempi brevi. Ma non sarà facile, come accaduto anche con Zlatan Ibrahimovic. Per questo motivo c’è preoccupazione, con lo stesso Maldini che ha definito un ‘problema‘ il rinnovo di Gigio. Se da un lato le sensazioni del Milan sono queste, dall’altro c’è fiducia per la volontà di Donnarumma di restare in rossonero. Il classe 1999 ha sempre dimostrato alla società il suo attaccamento, nonostante le ultime indiscrezione parlino di una richiesta monstre di 10 milioni di euro a stagione.

Il Milan vuole mantenere, di base, l’ingaggio attuale, inserendo però alcuni bonus di facile raggiungimento che possano far lievitare il già sostanzioso contratto del numero 99. Altro punto di discussione è l’inserimento di una clausola rescissoria. I rossoneri potrebbero accettarla soltanto a cifre molto alte, Raiola vorrebbe abbassarla per trovare acquirenti in futuro in maniera più agevole. Gli estimatori per Donnarumma non mancano e sono pronti ad inserirsi qualora queste problematiche tra le parti non vengano risolte. Certo è che perdere uno dei portieri più forti del mondo sarebbe un danno enorme per il Milan, sia dal punto di vista tecnico che dell’immagine. Per questo motivo si vuole andare avanti insieme: con Donnarumma al centro di un progetto che vuole il ritorno immediato in Champions League.

