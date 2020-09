ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 9 settembre 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano le visite mediche di Sandro Tonali, in programma questa mattina presso la clinica ‘La Madonnina’. Attenzione anche al rinnovo di Gianluigi Donnarumma: il Milan deve fare uno sforzo in più per trattenere il suo portiere.

