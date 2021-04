Calciomercato Milan – Tatarusanu resta come terzo o va via?

Il Milan ha già bloccato Mirante a zero per il prossimo calciomercato: cosa ne sarà dunque di Tatarusanu? Le ultime notizie.

La prossima sessione di calciomercato del Milan potrebbe portare diverse novità, anche un po' sorprendenti. Ciò che è certo è che, in attesa di sapere se il classe 1999 Gianluigi Donnarumma rinnoverà il proprio contratto, suo fratello Antonio Donnarumma, classe 1990, non rinnoverà. Al suo posto, i rossoneri hanno già preso a parametro zero Antonio Mirante, classe 1983 che si svincolerà dalla Roma. Un portiere estremamente affidabile, che spesso ha fatto anche il titolare in giallorosso. Il suo stipendio è decisamente basso, ma a livello tecnico può convivere con Ciprian Tatarusanu? Uno dei due dovrebbe fare il terzo ed è probabile che tocchi al rumeno classe 1986. Non è detto, perciò, che Tatarusanu non possa partire appena un anno dopo il suo arrivo. Ha ancora due anni di contratto, ma è difficile che il Milan possa incassare molto per la sua cessione. Al momento la valutazione è di 700mila euro. Ecco perché ci si interroga cosa possa succedere. Intanto Maldini pensa a un centrocampista in saldo, sfidando Roma e Lazio >>>