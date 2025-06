Calciomercato Milan, Tare pensa a Kiwior. Su Leoni, invece ...

Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal, resta un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Come il giovane Giovanni Leoni del Parma

Oltre che per Oleksandr Zinchenko, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, potrebbe fare un tentativo in casa Arsenal anche per Jakub Kiwior, classe 2000, difensore centrale polacco con un passato in Serie A, nelle fila dello Spezia. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.