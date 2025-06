Calciomercato Milan, dal Belgio: “Jashari, il Club Brugge ha detto a Tare …”

Ed è proprio dal Belgio che arrivano le ultime notizie in merito. Secondo quanto riferito dal prestigioso portale 'Het Nieuwsblad', infatti, il Club Brugge, nelle persone dell'amministratore delegato Bob Madou e del direttore sportivo Dévy Rigaux, avrebbe fatto sapere come Ardon Jashari non sia in vendita. Igli Tare sarebbe effettivamente andato in Belgio, ma la volontà da parte della società sarebbe quella di trattenere il centrocampista. Non solo, perché, si legge, se mai se ne dovesse andare, sarebbe sicuramente per una cifra maggiore rispetto a quei 30 milioni di euro sinora offerti.