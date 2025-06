Il Milan potrebbe essere alla ricerca di una punta importante in questa sessione di calciomercato. Tra i giocatori associati ai rossoneri c'è anche Gyokeres. Il presidente dello Sporting Varandas ha parlato proprio dell'attaccante svedese: "Posso dirti che Viktor non se ne andrà per € 60 milioni più € 10 milioni, non se ne andrà, semplicemente non se ne andrà". Parole che hanno fatto breccia nell'attaccate. Le ultime da Fabrizio Romano.