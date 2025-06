Calciomercato Milan, suggestione Morata per il Como di Fàbregas

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'idea di un ritorno di Álvaro Morata, attaccante spagnolo di proprietà del Milan, in Serie A per indossare la maglia del Como in questa sessione estiva di calciomercato non è pura follia. Il classe 1992, infatti, avrebbe già parlato con l'allenatore dei lariani, Cesc Fàbregas, amico, nonché ex compagno di squadra nel Chelsea e nella Nazionale della Spagna: Fàbregas avrebbe sondato la disponibilità di Morata a sposare il progetto Como.