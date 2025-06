Calciomercato, da Vlahovic un assist al Milan. Ma c’è un intoppo

Calciomercato, Vlahovic intrigato dal Milan — Altre, invece, da club dell'Arabia Saudita. Con società pronte a riconoscere al numero 9 della Juve un ingaggio addirittura da 20 milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni! Entrambe le destinazioni, però, non sono gradite al giocatore. Il quale - sperando in un approdo in Premier League - al momento è intrigato da un'unica soluzione: il Milan.

Firmare con i rossoneri, infatti, consentirebbe a Vlahovic di continuare a giocare ai massimi livelli in Serie A e alle dipendenze di un tecnico che conosce bene come Massimiliano Allegri, con il quale ha già lavorato per due anni e mezzo proprio in bianconero.

Cartellino 'low cost', ma per lo stipendio ... — Il Milan, secondo 'Tuttosport', potrebbe mettere sul piatto una ventina di milioni per il cartellino e, in qualche modo, permettere alla Juventus di uscirne bene a livello di bilancio. Ma anche con il Milan resterebbe in ballo la questione stipendio. Se Vlahovic, infatti, intendesse percepire uno stipendio in doppia cifra, il club rossonero dirotterà altrove i propri interessi.

Discorso diverso, invece, se Vlahovic entrasse nell’ordine di idee di spalmare i propri emolumenti su un contratto di quattro-cinque anni, passando dagli attuali 12 a 7-8 milioni di euro annui. L'operazione, così, potrebbe anche andare a buon fine. Ma non va dimenticato come Vlahovic rifiutò questa cifra per il rinnovo con la Juve quando gli fu offerta dall'ex direttore tecnico Cristiano Giuntoli.