Il calciatore è attualmente blindato dal RB Lipsia con un contratto a lungo termine, la cui scadenza formale è fissata al 30 giugno 2029.

I radar degli osservatori del Milan sono accesi da tempo sul giocatore, ma le ultime verifiche sul mercato internazionale complicano i piani di Via Aldo Rossi. Rispetto alle stime iniziali della testata tedesca Fussball Daten, i recenti aggiornamenti provenienti dalla Germania e dai canali ufficiali di monitoraggio finanziario delineano uno scenario ancora più esigente:

Il prezzo del cartellino ha subito un'impennata, e per privarsi del proprio gioiello il Lipsia non prenderà in considerazione proposte inferiori ai 60-70 milioni di euro. Inoltre, al forte pressing dell'Atlético Madrid di Diego Simeone e al monitoraggio delle italiane Inter, Roma, Atalanta e Napoli, nelle ultime ore si è aggiunto il forte inserimento del Liverpool, a caccia di innesti di prima fascia nel reparto offensivo.