Il calciatore è attualmente blindato dal RB Lipsia con un contratto a lungo termine, la cui scadenza formale è fissata al 30 giugno 2029.
La valutazione del Lipsia e l'inserimento del Liverpool: le cifre reali—
I radar degli osservatori del Milan sono accesi da tempo sul giocatore, ma le ultime verifiche sul mercato internazionale complicano i piani di Via Aldo Rossi. Rispetto alle stime iniziali della testata tedesca Fussball Daten, i recenti aggiornamenti provenienti dalla Germania e dai canali ufficiali di monitoraggio finanziario delineano uno scenario ancora più esigente:
|Parametro di mercato
|Dettagli e valutazioni aggiornate (giugno 2026)
|Valutazione base del cartellino
|Fissata stabilmente tra i 60 e i 70 milioni di euro da parte del RB Lipsia.
|Clausola risolutoria
|Assente. Il contratto fino al 2029 non prevede clausole, dando al Lipsia totale potere contrattuale.
|Principale insidia estera
|Il Liverpool si è inserito con forza, avviando i primi passi concreti per il giocatore.
|Concorrenza nazionale ed estera
|Monitorato in Serie A da Inter, Roma, Napoli e Atalanta; in Liga c'è l'Atlético Madrid.
Il prezzo del cartellino ha subito un'impennata, e per privarsi del proprio gioiello il Lipsia non prenderà in considerazione proposte inferiori ai 60-70 milioni di euro. Inoltre, al forte pressing dell'Atlético Madrid di Diego Simeone e al monitoraggio delle italiane Inter, Roma, Atalanta e Napoli, nelle ultime ore si è aggiunto il forte inserimento del Liverpool, a caccia di innesti di prima fascia nel reparto offensivo.
Il tesoretto di Leão è il nodo per il closing—
La trattativa si preannuncia come una vera e propria asta internazionale iper-competitiva. Per capire se il Milan deciderà di sferrare l'assalto decisivo e battere la concorrenza d'Oltremanica, rimane un nodo cruciale da sciogliere: l'effettivo incasso del tesoretto derivante dalla cessione di Rafael Leão, stimato in 50 milioni di euro. Solo con queste garanzie economiche il club rossonero potrà pareggiare le richieste del Lipsia e regalare ai tifosi il talento norvegese.
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