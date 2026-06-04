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Milan, assalto a Nusa per il dopo Leão. Ma dall’Inghilterra spunta il super club con la proposta shock

Antonio Nusa, attaccante del RB Lipsia, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il Milan punta il norvegese Antonio Nusa del Lipsia per sostituire il partente Rafael Leão. Il club tedesco chiede 60-70 milioni di euro senza clausola e spunta il Liverpool in Premier League. Ecco tutti i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Il futuro della fascia sinistra del Milan potrebbe presto parlare norvegese. Con i rumors sempre più insistenti ed evidenti legati a un possibile addio di Rafael Leão nella prossima finestra estiva di calciomercato, la dirigenza rossonera si sta muovendo con largo anticipo per non farsi trovare impreparata. Il profilo balzato in cima alla lista dei desideri di Via Aldo Rossi è quello di Antonio Nusa, talento emergente di proprietà del RB Lipsia.

Identikit del talento: i numeri di Nusa in Germania

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Nato nel 2005, il ventunenne esterno d'attacco norvegese di origini nigeriane si sta definitivamente consacrando come uno dei profili più interessanti e di prospettiva del panorama calcistico europeo. Durante la stagione 2025/2026, tra Bundesliga e Coppa di Germania, Nusa ha messo a referto numeri importanti con il club tedesco:

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  • Presenze totali: 35 apparizioni ufficiali con la maglia dei 'Tori Rossi'.

  • Contributo realizzativo: 5 gol segnati e 4 assist forniti ai compagni.

  • Caratteristiche tecniche: giocatore dotato di una grandissima accelerazione palla al piede e di una spiccata abilità nel dribbling nello stretto.

    • Il calciatore è attualmente blindato dal RB Lipsia con un contratto a lungo termine, la cui scadenza formale è fissata al 30 giugno 2029.

    La valutazione del Lipsia e l'inserimento del Liverpool: le cifre reali

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    I radar degli osservatori del Milan sono accesi da tempo sul giocatore, ma le ultime verifiche sul mercato internazionale complicano i piani di Via Aldo Rossi. Rispetto alle stime iniziali della testata tedesca Fussball Daten, i recenti aggiornamenti provenienti dalla Germania e dai canali ufficiali di monitoraggio finanziario delineano uno scenario ancora più esigente:

    Parametro di mercatoDettagli e valutazioni aggiornate (giugno 2026)
    Valutazione base del cartellinoFissata stabilmente tra i 60 e i 70 milioni di euro da parte del RB Lipsia.
    Clausola risolutoriaAssente. Il contratto fino al 2029 non prevede clausole, dando al Lipsia totale potere contrattuale.
    Principale insidia esteraIl Liverpool si è inserito con forza, avviando i primi passi concreti per il giocatore.
    Concorrenza nazionale ed esteraMonitorato in Serie A da Inter, Roma, Napoli e Atalanta; in Liga c'è l'Atlético Madrid.

    Il prezzo del cartellino ha subito un'impennata, e per privarsi del proprio gioiello il Lipsia non prenderà in considerazione proposte inferiori ai 60-70 milioni di euro. Inoltre, al forte pressing dell'Atlético Madrid di Diego Simeone e al monitoraggio delle italiane Inter, Roma, Atalanta e Napoli, nelle ultime ore si è aggiunto il forte inserimento del Liverpool, a caccia di innesti di prima fascia nel reparto offensivo.

    Il tesoretto di Leão è il nodo per il closing

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    La trattativa si preannuncia come una vera e propria asta internazionale iper-competitiva. Per capire se il Milan deciderà di sferrare l'assalto decisivo e battere la concorrenza d'Oltremanica, rimane un nodo cruciale da sciogliere: l'effettivo incasso del tesoretto derivante dalla cessione di Rafael Leão, stimato in 50 milioni di euro. Solo con queste garanzie economiche il club rossonero potrà pareggiare le richieste del Lipsia e regalare ai tifosi il talento norvegese.

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