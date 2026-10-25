Il calciomercato in casa Milan non si ferma mai e i radar della dirigenza di Via Aldo Rossi si sono spostati con decisione in Croazia per rinnovare l'attacco del futuro. Negli ultimi giorni, una clamorosa indiscrezione rilanciata dal quotidiano croato Vecernji List ha svelato il forte interesse dei rossoneri per il bomber della Dinamo Zagabria e della Nazionale della Croazia, Dion Beljo. Il possente centravanti classe 2002, protagonista di un inizio di stagione letteralmente devastante a suon di gol in patria e in Europa, è finito nel mirino degli scout del club, pronti a sfidare la concorrenza internazionale. La trattativa si preannuncia tuttavia complessa, poiché il club di Zagabria ha già eretto un vero e proprio muro per blindare il proprio gioiello di fronte agli assalti provenienti dai principali campionati europei.

Monopolio Dinamo: l'offerta respinta e le cifre per il colpo Beljo

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Strategia temporale: assalto a gennaio o attesa fino a giugno?

L'esplosione realizzativa di Dion Beljo non è passata inosservata nemmeno oltremanica. Secondo quanto rivelato dai media inglesi, la dirigenza della Dinamo Zagabria avrebbe già rispedito al mittente una ricca offerta estiva da ben. Per convincere i campioni di Croazia a privarsi del proprio punto di riferimento offensivo servirà una proposta economica ancora più pesante: la base d'asta minima fissata dalla dirigenza di Maksimir parte infatti da almeno. Una cifra importante, che riflette lo status di un giocatore blindato da un contratto a lungo termine (30 giugno 2030) e considerato insostituibile per le ambizioni del club.I piani originari della Dinamo Zagabria prevedevano la permanenza del calciatore almeno fino alla prossima sessione estiva di mercato, così da poter contare sui suoi gol sia in campionato che nella campagna europea. Tuttavia, l'apertura della finestra di riparazione apotrebbe rimescolare completamente le carte in tavola. Gli stessi media croati ammettono che, di fronte a un'offerta irrinunciabile che soddisfi le richieste della vigilia, la resistenza dei balcanici potrebbe crollare anzitempo. Il Milan resta alla finestra, studiando i margini di manovra per anticipare i tempi e battere una concorrenza che rischia di farsi sempre più folta e agguerrita. Chissà che un vecchio cuore rossonero come, oggi Presidente della Dinamo Zagabria, non possa facilitare il passaggio dell'ariete alla corte di Rúben Amorim.