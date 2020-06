Calciomercato Milan – La strategia per il ritorno di Bakayoko: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko ha già dato diversi segnali circa la sua volontà di tornare al Milan. Sarà possibile? Il club rossonero – secondo le ultime indiscrezioni riferite da Nicolò Schira – starebbe preparando la strategia.

“Il Milan – scrive Schira su Twitter – è in trattativa per riportare Bakayoko in rossonero. La richiesta del Chelsea per cederlo a titolo definitivo è di 20-25 milioni di euro”. Il problema è relativo allo stipendio che attualmente il francese percepisce, ovvero 6,5 milioni di euro netti l’anno e un contratto per altre due stagioni: dunque fino al 2022. Per due stagioni guadagnerebbe 13 milioni di euro.

Come farà il Milan ad aggirare economicamente questo problema? Ecco la strategia: “Il Milan lavora per dividere il suo stipendio offrendo un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro”. Così facendo Bakayoko per quattro anni, anziché due, guadagnerà 16 milioni di euro anziché 13. Spalmare l’ingaggio è una delle possibilità che potrebbe riportarlo in rossonero. Staremo a vedere da qui alle prossime settimane come si evolverà la situazione. Dipenderà anche dalle idee di Ralf Rangnick, non dimentichiamolo.

