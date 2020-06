Calciomercato Milan – Spunta Roca come alternativa a Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quando viene riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando a un possibile sostituto di Ismael Bennacer in caso di eventuale cessione dell’algerino. In lista c’è il nome di Marc Roca, playmaker dell’Espanyol. Gazidis si sta tutelando nel caso in cui l’ex Empoli fosse ceduto, visto che il trasferimento genererebbe una grande plusvalenza nelle casse rossonere.

Dopo un avvio di stagione complicato, Bennacer si è preso il Milan e adesso tutti i riflettori sono puntati su di lui. Se l’interesse del Psg e del Manchester City era già emerso qualche tempo fa, è molto più recente un sondaggio da parte del Real Madrid, anche se l’intenzione del club rossonero è quella di tenere il centrocampista. C’è inoltre da considerare la clausola rescissoria da 50 milioni che sarebbe valida dal prossimo mercato estivo, ovvero dal 2021.

Insomma, la situazione è in continua evoluzione, e proprio per questo il Milan si starebbe cautelando facendo un sondaggio per Roca, che è un giocatore molto simile a Bennacer. Nato nel 1997 in Catalogna, dopo essere cresciuto nel Barcellona, il centrocampista è poi passato all’Espanyol. Roca inoltre è un campione europeo di Under 21 con la Spagna. Il Milan potrebbe portarselo a casa per venti 20 milioni, e, per età e costo, rientrerebbe tranquillamente nei parametri voluti da Elliott. Vedremo cosa succederà, ma la sensazione è che Roca arriverà solo nel caso in cui venisse ceduto Bennacer. INTANTO PIOLI VUOLE SORPRENDERE COSI’ LA JUVENTUS, CONTINUA A LEGGERE >>>