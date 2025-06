Quello di Victor Osimhen è un nome che fa parecchio gola in casa Milan e che potrebbe essere legato indirettamente a Rafael Leao. Ormai lo si è capito. Il club rossonero, tra i tanti reparti che vuole rinforzare, ha inserito anche l'attacco. Luka Jovic, come è stato confermato nelle ultime ore, se ne andrà via, anche perché il Diavolo non ha rinnovato il contratto al serbo. Tammy Abraham è rientrato alla Roma dal prestito dopo un annata non ai massimi livelli e Francesco Camarda sembra poter trovare spazio altrove nella stagione che verrà. In rosa rimarrebbe dunque il solo Santiago Gimenez.