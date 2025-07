Calciomercato Milan, sogno Guirassy in attacco. Ma c’è un’alternativa

Per il quotidiano romano, si potrebbe forse creare una chance per Serhou Guirassy, classe 1996, sogno del Milan e attaccante per il quale il Borussia Dortmund chiede 70 milioni di euro. Nell'ultima stagione, con il BvB, ben 38 gol e 9 assist in 50 partite tra Bundesliga, Champions League, Coppa di Germania e Mondiale per Club.